WM-Aus und Neymar-Rücktritt: "Unerklärlich, was da passiert ist"

Brasilien ist raus!

Der Rekordweltmeister scheitert im WM-Achtelfinale an Norwegen und muss nach zwei späten Treffern von Erling Haaland (79., 90.) die Heimreise antreten (zum Spielbericht >>>).

Besonders bitter ist das Aus für Neymar. Der Superstar bricht nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen in Tränen aus. Zwar gelingt ihm in der zehnten Minute der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer, für die Wende kommt dieser jedoch zu spät.

Unmittelbar danach beendet er nach dem Scheitern seine Karriere im Nationalteam. Im Interview sagt er nach dem Spiel: "Ich habe es versucht. Es hat hier im MetLife Stadion begonnen und es endet auch hier. Es ist nun vorbei."

In 130 Spielen traf Neymar 80 Mal und ist damit Rekordtorschütze des Landes.

Titel-Flaute seit 2002

Nach der Partie stellt sich auch Kapitän Marquinhos den Medien und ordnet das bittere Aus ein: "Unerklärlich, was da passiert ist. Wir hatten Chancen, einen Elfmeter, den wir nicht genutzt haben. Wer weniger Fehler macht, gewinnt das Spiel."

Mit dem Aus gegen Norwegen geht Brasiliens WM-Flaute weiter. Seit dem Titelgewinn 2002 wartet der Rekordweltmeister nun schon seit sechs Weltmeisterschaften vergeblich auf den nächsten Triumph. Das ist die längste Durststrecke der "Selecao" seit dem Zweiten Weltkrieg.

"Wir wissen nicht, was passieren wird"

Nach dem erneuten Scheitern scheint ein Umbruch unausweichlich. Auch Kapitän Marquinhos stellt klar, dass es Veränderungen braucht:

„Jetzt beginnt eine neue Phase für die Nationalmannschaft. Wir wissen nicht, was passieren wird. Ich bitte die Bevölkerung darum, dass sie Nachsicht mit uns haben. Dass wir so nicht weiterspielen können, ist klar. Wir haben vier Jahre bis zur nächsten WM und hoffen, dort dann gewinnen zu können.“