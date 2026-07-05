Berichte: Trump kontaktierte Infantino wegen Balogun

Offenbart sich hier ein fußballpolitischer Skandal?

Nachdem Folarin Baloguns Rotsperre gegen Belgien zurückgenommen wurde (alle Infos >>>), tauchen nun Berichte über die Hintergründe auf.

Laut übereinstimmenden Berichten von "The Athletic" und der Nachrichtenagentur "AP" habe US-Präsident Donald Trump persönlich bei FIFA-Boss Gianni Infantino angerufen, um eine Aufhebung der Sperre zu bewirken.

Wohl mehrere Quellen

Demnach sollen diverse Quellen diesen Ablauf bestätigt haben. Dabei handelt es sich um mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen.

Belgien zeigte sich "fassungslos" über die Entscheidung der FIFA. Alle Infos >>>