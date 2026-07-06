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Nach WM-Aus: Co-Gastgeber mit Trainerwechsel

Nach dem Ausscheiden bei der WM hört der Teamchef auf - der Nachfolger steht bereits länger fest.

Nach WM-Aus: Co-Gastgeber mit Trainerwechsel Foto: © IMAGO / ImagenShop
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Javier Aguirre hat nach der dramatischen 2:3-Achtelfinal-Niederlage gegen England (zum Spielbericht >>>) im Aztekenstadion das Ende seiner dritten Amtszeit als Nationaltrainer von Mexiko bestätigt.

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Der Trainerposten geht nun wie geplant an Rafael Marquez. Der 47-jährige ehemalige Teamkapitän arbeitete bereits seit zwei Jahren im Betreuerstab von Aguirre. "Ich habe ihm gesagt, dass er immer auf mich zählen kann", sagte der 67 Jahre alte Aguirre am Sonntag.

Aguirre hatte die Nationalmannschaft 2001 zum ersten Mal übernommen und blieb damals nur ein Jahr. Die zweite Amtszeit dauerte von April 2009 bis Ende Juni 2010. Die dritte begann im Sommer 2024.

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#48 - Jordanien
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