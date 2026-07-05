ÖFB-Gegner feuert Teamchef nach WM-Aus

Jordaniens Fußball-Nationalteam bekommt einen neuen Teamchef.

Prince Ali bin Al Hussein, Präsident des nationalen Verbandes (JFA), gab am Sonntag die Trennung von Jamal Sellami bekannt. Unter dem 55-jährigen Marokkaner waren die Jordanier bei ihrer WM-Premiere in den USA, Mexiko und Kanada punktlos ausgeschieden.

Gegen Österreich hatten sie zum Auftakt der Gruppe J mit 1:3 verloren. Sellami, der auch die jordanische Staatsbürgerschaft besitzt, war seit Juni 2024 im Amt.