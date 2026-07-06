Mexiko Mexiko MEX England England ENG
Endstand
2:3
1:2 , 1:1
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Dezimierte "Three Lions" zwingen Mexiko in die Knie

Mexiko zeigt gewaltigen Einsatz, scheidet aber trotzdem gegen England aus der WM aus. Die "Three Lions" müssen nach Rot für Quansah zu zehnt verteidigen.

Dezimierte "Three Lions" zwingen Mexiko in die Knie Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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England gewinnt ein hart umkämpftes WM-Achtelfinale gegen Co-Gastgeber Mexiko mit 3:2.

Mexiko und England liefern sich von Beginn an einen physischen Schlagabtausch im Mittelfeld. Bis auf einen Kopfball von Raúl Jiménez, den England-Keeper Jordan Pickford von der Linie kratzen kann (15.), gibt es länger keine Großchancen zu bewundern.

Das ändert sich schlagartig in Minute 36. Declan Rice treibt den Angriff der Engländer nach vorne und schickt schließlich Bukayo Saka auf den rechten Flügel, von dort folgt die halbhohe Flanke. Goalgetter Harry Kane ist zwar abgedeckt, im Rücken der mexikanischen Abwehr läuft sich aber Bellingham frei und versenkt das Leder per Flugkopfball im Netz.

Doppelpack und Gegenschlag

Der zu diesem Zeitpunkt überraschende Rückstand trifft die Mexikaner bis ins Mark. England nutzt diese Verunsicherung sofort aus und erhöht keine zwei Minuten später auf 0:2. Wieder ist es Bellingham, der diesmal von Kane bedient wird und einschiebt (38.).

War der erste Gegentreffer noch ein Schlag in die Magengrube, wirkt das zweite englische Tor wie ein Weckruf auf die Mexikaner. „El Tri“ nagelt die Engländer hinten fest, schon bald gelingt der viel umjubelte Anschlusstreffer. Ezri Konsa kann die Freistoßflanke nicht sinnvoll klären und legt unfreiwillig für Julián Quiñones auf, der das Leder volley aus kürzester Distanz ins Tor donnert (42.).

Kurz vor der Pause müssen sich die „Three Lions“ bei ihrem Torwart Jordan Pickford bedanken, der einen wuchtigen Kopfball von Jiménez gerade noch parieren kann (45.+2).

Glatt Rot und zwei Elfer

Der zweite Durchgang beginnt mit gleich zwei Paukenschlägen. Erst trifft Nico O'Reilly für England mit einem Fernschuss nur die Stange (50.), schon wenig später haben aber die Mexikaner wieder Oberwasser. England-Rechtsverteidiger Jarell Quansah steigt seinem Gegenspieler Jesús Gallardo mit offener Sohle ins Schienbein und fliegt mit glatt Rot vom Platz (54.).

Die Stimmung schlägt aber erneut um. Ein langer Ball auf Anthony Gordon erwischt die Mexikaner kalt und Torhüter Raúl Rangel reißt den Barcelona-Neuzugang im Strafraum von den Beinen. Harry Kane verwertet den fälligen Elfmeter souverän und stellt auf 1:3 für England.

Elfer-Alarm gibt es nach VAR-Intervention auch auf der anderen Seite des Platzes. Kane hilft hinten aus, will klären, trifft dabei aber Brian Gutierrez an der Ferse. Raúl Jiménez tritt zum Strafstoß an und verwandelt ebenso souverän wie Kane (69.), Mexiko kommt wieder auf 2:3 heran.

Bis zum Schluss drängt Mexiko die verbliebenen zehn Engländer tief in deren eigenen Strafraum zurück. Im Minutentakt fliegen die Bälle in die Gefahrenzone, die Engländer halten aber mit letzter Kraft bis zum Schlusspfiff stand und ziehen ins Viertelfinale ein.

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