Am Montag (MEZ/ab 2:00 Uhr im LIVE-Ticker) bekommt es WM-Co-Gastgeber Mexiko im Achtelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit England zu tun.

Für die Mexikaner wird die Heim-WM auf jeden Fall in gewisser Weise zu Ende gehen. Das Spiel im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt markiert nämlich das letzte Spiel bei dieser WM in Mexiko.

Im Falle eines Aufstiegs müsste Mexiko ab dem Viertelfinale also in den USA ran.

Die Voraussetzungen dafür stehen recht gut, bislang ist Mexiko in diesem Turnier noch ohne Gegentor. Im Sechzehntelfinale hat man Ecuador 2:0 geschlagen.

England hatte im Sechzehntelfinale mit einem 2:1 gegen die DR Kongo so seine Probleme. Dennoch zählen die "Three Lions" um Kapitän Harry Kane (5 Turnier-Tore) weiterhin zu den großen Turnierfavoriten.

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