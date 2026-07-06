Zwei Klubs zeigen Interesse an WM-Shootingstar Vozinha

Die brasilianischen Klubs Avaí FC und Atlético Goianiense beschäftigen sich wohl mit einer Verpflichtung von WM-Shootingstar Vozinha.

Der Torhüter von Kap Verde, der mittlerweile auf Instagram über 26 Millionen Follower hat, ist nach Ende seines Vertrages beim portugiesischen Zweitligisten Chaves auf Arbeitssuche.

Wie brasilianische Medien berichten, haben beide Vereine bereits direkten Kontakt zu seinen Beratern aufgenommen, um einen möglichen Transfer zu sondieren. Beide Mannschaften spielen in der zweithöchsten Liga des Landes.

Eine Entscheidung steht noch aus.