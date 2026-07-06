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Im Video: So schicken Haaland und Nyland Brasilien heim

Der norwegische Topstürmer schnürt einen Doppelpack, der Schlussmann zeigt einige Paraden. Die Highlights zur Partie:

Textquelle: © LAOLA1
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Norwegen eliminiert Brasilien im Achtelfinale.

Starstürmer Erling Haaland wird mit seinem Doppelpack zum Matchwinner beim 2:1-Sieg (zum Spielbericht >>>). Der ManCity-Spieler erzielt ein Kopfballtor und erzielt seinen zweiten Treffer aus der Distanz.

Doch auch Norwegen-Tormann Ørjan Nyland zeigt eine starke Leistung. Der aktuell vertragslose Keeper hielt vier gute Chancen - darunter auch einen Elfmeter von Bruno Guimaraes in der 14. Minute.

Die Highlights im VIDEO:

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