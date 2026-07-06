Das "Rudern" nimmt kein Ende! Darf Norwegen vom Titel träumen?

Das norwegische Schiff darf weiter "rudern"!

Mit einem 2:1-Sieg über Brasilien schaffen die Norweger erstmals in ihrer Historie den Einzug ins WM-Viertelfinale (zum Spielbericht >>>).

Dabei sorgen die Skandinavier durchaus für eine Sensation und lassen den großen Traum des Rekord-Champions platzen.

Für die „Wikinger“ setzt sich hingegen die WM-Reise in Nordamerika ein weiteres Stück fort.

Eine ungeheure Torgefahr und ein "Naturphänomen"

Natürlich war es wieder Erling Haaland, der weiterhin ein ganzes Land in Furore versetzt.

Der Stürmer-Star verzückte die Skandinavier mit einem späten Doppelpack und brachte die Brasilianer zur Verzweiflung.

"Es gab schon einige Höhepunkte in diesem Turnier von mir, das war heute ein weiterer Höhepunkt", so der 25-jährige Topstürmer von Manchester City.

Dank des Doppelpacks steht Haaland nun bereits bei sieben Turniertoren und zog mit Kylian Mbappe und Lionel Messi gleich. Zudem durfte er in unfassbaren 14 Pflichtspielen in Folge für Norwegen über einen Treffer jubeln.

Diese famose Torgefahr ist für jede Nation auf der ganzen Welt nur ganz schwer zu verteidigen. "Wenn ich eine oder zwei Chancen habe, denn treffe ich meistens. Das ist einfach das, was ich mache", fügte der Norweger hinzu.

Wohin führt der WM-Weg der Norweger noch?

Es ist aber nicht nur Haaland, der im norwegischen Team begeistert. Denn der Teamchef Stale Solbakken formte in den letzten Jahren die wohl beste Elf der Norweger aller Zeiten.

Im Einklang mit der individuellen Klasse in der Offensive ist die "Goldene Generation" zu mehr als einem "Geheimfavoriten" angewachsen.

Ob es sogar mit dem ganz großen Coup endet, wird sich bald zeigen.