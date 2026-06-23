Rapid holt Abwehrtalent aus Vorarlberg

Der SK Rapid hat sich ein 18-jähriges Talent von der AKA Vorarlberg gesichert.

Wie die Hütteldorfer bekannt geben, unterschreibt Felix Albrecht einen Vertrag bis Sommer 2028 im Westen Wiens und ist bei Rapid II in der 2. Liga eingeplant.

"Mit Felix haben wir uns die Dienste eines jungen Abwehrspielers gesichert, der bereits in der abgelaufenen Saison konstant gute Leistungen in der ÖFB Jugendliga gebracht hat. Ich bin mir sicher, dass er auch hier seine Qualitäten einbringen und maßgeblich zum sportlichen Erfolg von Rapid II beitragen kann", sagt Geschäftsführer Sport Markus Katzer über die Neuerwerbung.

"Traum geht in Erfüllung"

Der Abwehrspieler, der seit 2022 die Akademie in Vorarlberg durchlaufen hat, ist vergangene Saison in jedem Spiel der ÖFB Jugendliga U18 zum Einsatz gekommen und hat sein Team zumeist als Kapitän angeführt.

Für den 18-Jährigen geht "mit dem Wechsel zu Rapid für mich ein Stück weit ein Traum in Erfüllung. Es ist eine Ehre, zukünftig in Grün-Weiß auflaufen zu dürfen und ich werde stets mein Bestmögliches geben, um die sportlichen Ziele mit der Mannschaft zu erreichen."