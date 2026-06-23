Holzhauser-Ersatz! GAK-Routinier wechselt in die Regionalliga

Der SV Gloggnitz zieht zwei prominente Neuzugänge an Land.

Lukas Graf (31) und Benedict-Samuel Fink (21) heuern am Semmering an.

Graf verlässt den GAK nach zehn Jahren. Der Innenverteidiger erlebte mit den "Rotjacken" den Aufstieg aus der Landesliga bis in die Bundesliga.

Der Thörler soll bei den Niederösterreichern den abwandernden Abwehrchef und Ex-ÖFB-Teamspieler Raphael Holzhauser ersetzen.

Fink-Sprössling kommt ebenfalls

Benedict-Samuel Fink ist der Sohn von Ex-Bayern-Kicker und -Austria-Coach Thorsten Fink. Der Offensivspieler kommt aus der Bayernliga Süd vom SV Heimstetten.

Eingefädelt wurde der Wechsel tatsächlich vom aktuellen Samsunspor-Trainer. "Thorsten hat mich gefragt, ob ich mir ihn einmal anschauen kann. Er war schon da und hat einen guten Eindruck hinterlassen. Er sucht die Chance in Österreich und ist ein junger, williger Spieler", sagt Coach Edi Stössl gegenüber der "NÖN". Die beiden verbindet eine Freundschaft aus gemeinsamen Austria-Zeiten.

Der SV Gloggnitz krönte sich in der vergangenen Saison am letzten Spieltag zum Meister der Regionalliga Ost.