Muslics Schalke einigt sich mit Ex-FAK und -Salzburg-Kicker

Der ehemalige Austria- und Red-Bull-Salzburg-Spieler Igor Julio steht vor einem Wechsel zum FC Schalke 04.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Brasilianer (28) vor einem Abschied von Brighton & Hove Albion stehen. Mit dem Bundesliga-Aufsteiger soll sich der Innenverteidiger bereits geeinigt haben.

Ausständig sei nur noch die Einigung zwischen den "Seagulls" und dem Klub von Austro-Coach Miron Muslic sowie ÖFB-Teamspieler Dejan Ljubicic.

Drei Jahre Österreich

Der Linksfuß war im Sommer 2023 für 16,5 Millionen Euro von der AC Fiorentina zu Brighton & Hove Albion gewechselt. In der vergangenen Saison spielte er im Süden Englands jedoch überhaupt keine Rolle. Auch eine halbjährige Leihe zu Absteiger West Ham United fruchtete nicht.

Julio begann seine Karriere im europäischen Fußball in Österreich. Im Jahr 2016 wechselte er von RB Brasil U20 zum FC Liefering. Neben dem FC Red Bull Salzburg spielte er in den darauffolgenden Jahren auf Leihbasis unter anderem für den Wolfsberger AC sowie Austria Wien.

Im Sommer 2019 wechselte er - mit zwei österreichischen Meistertiteln im Gepäck - für drei Millionen Euro zu SPAL nach Italien.