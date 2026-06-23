Michael Steinwender wechselt in die 2. deutsche Bundesliga

Michael Steinwender unterschreibt beim VfL Bochum!

Wie der deutsche Zweitligist am Dienstagnachmittag verkündet, erhält der 26-Jährige dort einen bis 2029 gültigen Vertrag.

Eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich soll dem Vernehmen nach an Steinwenders bisherigen Klub, Heart of Midlothian FC, mit dem er den schottischen Meistertitel nur knapp verpasste, überwiesen werden.

Verließ vor zwei Jahren Österreich

"Ich bin überglücklich, dass ich die Chance bekomme, mich hier in Deutschland in der 2. Bundesliga zu beweisen. Der VfL hat sich sehr um mich bemüht, mir direkt ein richtig gutes Gefühl gegeben und ich freue mich, hier zu sein", so der Österreicher.

Im Sommer 2024 verließ der Defensivmann den TSV Hartberg und wechselte nach Schweden, wo er zunächst bei IFK Värnamo anheuerte. Nur ein halbes Jahr später wechselte er zu den Hearts nach Schottland.