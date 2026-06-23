Michael Steinwender wechselt in die 2. deutsche Bundesliga

Der Mann packt gleich mit an!🧱 #TachSteini pic.twitter.com/XNXLREK4BT— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 23, 2026
Österreichs bisherige Trainer in der 2. Deutschen Bundesliga
-
Österreich vs. Argentinien: Warum griff der VAR nicht ein?Ansakonferenz
-
Unsere ÖFB-Elf gegen ArgentinienAnsakonferenz
-
ÖFB vs. Argentinien: Wer ist unser Messi?Ansakonferenz
-
1998 vs. 2026: Welche Generation war besser?Ansakonferenz
-
Arnie zündet den WM-HypetrainAnsakonferenz
-
Unsere Startelf für Österreich gegen JordanienAnsakonferenz
-
Herzog: "Das ist das beste ÖFB-Team seit 1978"Ansakonferenz
-
Österreich vs. Jordanien: 5 Dinge, die ihr wissen müsstAnsakonferenz
-
Baumi out: Wer übernimmt die Zehn?Ansakonferenz
-
Ljubicic statt Baumgartner: Die richtige Wahl?Ansakonferenz