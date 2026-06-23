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Rapid verleiht Abwehr-Talent ins Ausland
Erst kürzlich verlängerte der Steirer seinen Vertrag in Hütteldorf. Nun geht es leihweise nach Slowenien.
Jakob Brunnhofer verlässt den SK Rapid vorerst.
Der Abwehrspieler (20) schließt sich leihweise dem slowenischen Erstligisten NK Bravo an.
Erst im April hatte der Steirer seinen Vertrag in Wien-Hütteldorf verlängert. In der vergangenen Saison machte Brunnhofer in der ADMIRAL 2. Liga 26 Spiele für Rapid II.
Rapid hofft auf nächsten Entwicklungsschritt
Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zur Leihe: "Jakob ist bei uns zum absoluten Stammspieler in der ADMIRAL 2. Liga gereift. Ich bin überzeugt davon, dass er bei NK Bravo wichtige Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln sowie den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann."
"Ich wünsche ihm für das kommende Jahr in Slowenien alles Gute und freue mich, ihn nächsten Sommer wieder in Hütteldorf begrüßen zu dürfen", so Katzer.