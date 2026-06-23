Voitsberg leiht Stürmer von Blau-Weiß Linz aus

Der ASK Voitsberg tütet den nächsten Transfer ein.

Wie der ADMIRAL-2.-Liga-Aufsteiger mitteilt, haben die Steirer Jakob Knollmüller von Blau-Weiß Linz verpflichtet. Der Stürmer kommt demnach leihweise vom Bundesliga-Absteiger nach Voitsberg.

"Mit Jakob bekommen wir einen Spieler dazu, der bereits bewiesen hat, dass er in der 2. Liga absolut performen kann. Er wird unser Offensivspiel dynamischer, variabler und unberechenbarer machen", sagt Sportdirektor Sebastian Szvetits.

Knollmüllers Vertrag bei den Oberösterreichern, für die der 22-Jährige in der abgelaufenen Saison zu sieben Einsätzen gekommen ist, läuft im Sommer 2027 aus.