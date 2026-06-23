Kehrt Dominik Fitz in die österreichische Bundesliga zurück?

Bahnt sich in der ADMIRAL Bundesliga ein spektakulärer Transfer an?

Wie "Sky" berichtet, will der WAC den Ex-Austrianer Dominik Fitz verpflichten oder ausleihen. Es gebe bereits Gespräche zwischen den Parteien.

Die Wolfsberger suchen nach dem Abgang von Dejan Zukic (FK Vojvodina) nach Ersatz in der Offensive.

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Schwierige Zeit in der MLS

Fitz steht aktuell bei Minnesota United in Amerika unter Vertrag. Dort tut er sich jedoch schwer. Seit 2025 reichte es lediglich für acht kurze Einsätze. Auf eine Torbeteiligung wartet er noch. Zudem spielte er zeitweise für die zweite Mannschaft in der dritten Liga.

Zuvor stand der 27-Jährige sieben Jahre für die Profis der Wiener Austria am Feld. Dort erzielte er in 204 Duellen 54 Tore und 63 Assists.