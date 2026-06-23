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Zuletzt in Deutschland: ÖFB-Legionär kehrt zurück

Der First Vienna FC sichert sich die Dienste eines ÖFB-Legionärs mit reichlich Bundesliga-Erfahrung.

Zuletzt in Deutschland: ÖFB-Legionär kehrt zurück Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Felix Luckeneder wechselt zum First Vienna FC 1894.

Nach exklusiven LAOLA1-Informationen verlässt der Linzer (32) den SV Wehen Wiesbaden und schließt sich den Döblingern an.

Der Innenverteidiger soll auf der Hohen Warte den Abgang von Youngster Santino Pistrol kompensieren. Ablöse wird keine fällig, Luckeneders Vertrag bei den Hessen läuft aus.

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Kein Einsatz vergangene Saison

Luckeneder war im Sommer 2024 vom LASK in Deutschlands 3. Liga gewechselt.

Nach einer guten Premierensaison stand der Linksfuß 2025/26 keine Minute am Platz.

Vor seinem Deutschland-Engagement spielte der Routinier mit dem LASK, dem SCR Altach und dem TSV Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga.

Für seinen Jugendverein LASK machte Luckeneder 165 Spiele, in denen ihm 14 Tore und vier Assists gelangen. Mit den Linzern spielte er auch in der UEFA Europa League.

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