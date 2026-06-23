ÖFB-Legionär vor Deutschland-Wechsel

Ahmet Muhamedbegovic steht vor einem Wechsel zu SG Dynamo Dresden.

Laut "Sky" verlässt der Innenverteidiger (27) NK Olimpija Ljubljana ablösefrei und schließt sich den Sachsen mit sofortiger Wirkung an. Nach der Slowakei und Slowenien ist es das erste Deutschland-Engagement für den Niederösterreicher.

Nach drei Jahren in Ljubljana soll Muhamedbegovic bereits zum Medizincheck angereist sein.

Mit dem Traditionsklub spielt der Abwehrspieler kommende Saison in der 2. Deutschen Bundesliga.