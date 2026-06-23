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Aus Portugal! Red Bull Salzburg holt Abwehrspieler

Die "Bullen" verpflichten einen Teamkollegen eines ÖFB-Legionärs. Der Togolese unterschreibt langfristig.

Aus Portugal! Red Bull Salzburg holt Abwehrspieler Foto: © IMAGO / Ball Raw Images
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Red Bull Salzburg nimmt Kevin Boma (23) unter Vertrag.

Das geben die Mozartstädter am Dienstag offiziell bekannt.

Der Togolese (zehn A-Nationalspiele) kommt vom portugiesischen Erstligisten GD Estoril Praia und unterschreibt einen bis Sommer 2031 laufenden Vertrag.

Groß, physisch stark, extrem schnell

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport sagt: "Mit Kevin Boma konnten wir einen Spieler mit sehr vielen Qualitäten verpflichten."

"Er ist groß, physisch stark, extrem schnell und hat bereits die Erfahrung aus zwei Jahren höchster portugiesischer Liga. Auch wenn er seine Zeit zur Eingewöhnung bekommen wird, sind wir überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen kann", so Mann.

Boma: "Kann es kaum erwarten"

Kevin Boma: "Ich bin stolz und voller Freude, dass ich mich dem FC Red Bull Salzburg anschließen kann. Ich komme zu einem in Europa durchaus bekannten Klub, der viele Titel gewonnen, Spieler entwickelt und auch auf europäischer Bühne sehr starke Leistungen gezeigt hat."

"Ich kann es deshalb kaum erwarten, alle – den Trainer, das Betreuerteam und all meine Mannschaftskollegen – kennenzulernen und mit dem Training loszulegen", legt Boma nach.

Abwehrkollege von Felix Bacher

Der 1,93 Meter große Rechtsfuß war 2024 zu Estoril gewechselt und spielte dort bis zuletzt an der Seite von ÖFB-Legionär Felix Bacher.

Boma, der in Frankreich geboren und ausgebildet wurde (Stade Poitevin, EA Guingamp, FC Tours, Rodez AF), erhält die Rückennummer 44.

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