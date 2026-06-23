Zum Schweizer Meister! Abgang und Neuverpflichtung bei BW Linz

Nico Maier verlässt Bundesliga-Absteiger FC Blau-Weiß Linz!

Wie die Oberösterreicher am Dienstag vermelden, zieht es den 25-Jährigen zum Schweizer Sensationsmeister FC Thun.

Maier stieß erst im vergangenen Sommer vom FC Wil 1900 nach Linz, wo er 22 Pflichtspiele im Trikot von Blau-Weiß bestritt.

"Ausdrücklicher Wunsch"

Sportdirektor Christoph Schößwendter wird in der Aussendung zitiert: "Nico ist mit dem ausdrücklichen Wunsch an uns herangetreten, diesen Schritt unbedingt machen zu wollen. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr schade für uns, da wir ihm eine sehr gute Rolle in der 2. Liga zugetraut hätten, doch auf der anderen Seite zeigt es zum wiederholten Mal, dass wir als Klub ein super Sprungbrett für junge Spieler sind."

Weiter: "Die Tatsache, dass sich der amtierende Schweizer Meister, der noch dazu Champions League Quali spielt, für einen Spieler des FC Blau-Weiß Linz interessiert, zeigt, dass wir als Klub eine gute Plattform bieten können."

Aue-Flügel kommt

Im Gegenzug verpflichten die Oberösterreicher Erik Weinhauer (25) von Erzgebirge Aue.

Der deutsche Rechtsaußen verlässt den 3. Liga-Absteiger und schließt sich Blau-Weiß bis 2028 an.

Schößwendter: "Mit Erik bekommen wir einen sehr dynamischen und flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der vor allem durch starke Fähigkeiten im letzten Drittel besticht. Durch ihn erhoffen wir uns einerseits, ein Stück weit unberechenbarer für unsere Gegner zu werden und auf der anderen Seite, dass er durch seine Assists und Torgefährlichkeit auch zählbares in Form von Scorerpunkten liefert. Sein außergewöhnlich positiver Charakter wird auch für die Mannschaft bzw. Kabine einen großen Wert haben."