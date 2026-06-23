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Hoffenheim holt Vienna-Youngster!

Schicker und Co. holen den nächsten jungen Österreicher: Ein Abwehrtalent wechselt von Wien-Döbling in den Kraichgau.

Hoffenheim holt Vienna-Youngster! Foto: © GEPA
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Santino Pistrol wagt den Sprung nach Deutschland.

Der 18-jährige Wiener verlässt den First Vienna FC 1894 und schließt sich der TSG Hoffenheim an. Das geben beide Klubs am Dienstag bekannt.

Über die Ablösemodalitäten und die Vertragslaufzeit ist bis dato nichts bekannt. Der Linksfuß soll ab der kommenden Saison über die U23-Mannschaft an höhere Aufgaben herangeführt werden.

Dritter Österreich-Transfer für TSG

Pistrol, der mittlerweile zum erweiterten Kreis der U21-Nationalmannschaft gehört, spielte in der vergangenen Saison bereits zehnmal in der ADMIRAL 2. Liga. Im Winter 2025 war er von Hellas Kagran nach Döbling gewechselt.

"Santino ist ein großes Talent, das mit seiner Spielweise perfekt nach Hoffenheim passt. Er hat einen sehr klaren Spielaufbau mit einem sauberen Passspiel, verteidigt mutig nach vorne und hat ein wuchtiges Kopfballspiel", sagt Sportdirektor Frank Kramer.

Kramer fügt an: "Santino hat in dieser Saison in Österreich große Entwicklungsschritte gemacht und sein Debüt im Profifußball gefeiert. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den Wechsel zur TSG entschieden hat und sind davon überzeugt, dass er bei uns seinen Weg gehen wird."

Mit FAK-Youngster Konstantin Aleksa sowie A-Nationalspieler Patrick Wimmer sind im laufenden Transfer-Sommer bereits zwei weitere Österreicher zur TSG Hoffenheim gewechselt.

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