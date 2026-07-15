Transfer-Update: Wiedersehen von Glasner und Schlager?
Der ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager steht offenbar vor einem Wechsel zu Nottingham, wo er auf seinen Ex-Trainer Oliver Glasner treffen würde. Transfer-Update:
Am Mittwoch, dem 15. Juli, war vor allem in LigaZwa und rund um die ÖFB-Legionäre mehr los.
Allen voran im Fokus steht die Zukunft um Xaver Schlager. Außerdem gibt es neue Gerüchte über den SK Rapid und Hartberg.
LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.
ADMIRAL Bundesliga:
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Altach bedient sich wohl bei Holstein Kiel
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ADMIRAL 2. Liga:
Fix! Neuer Stürmer für die Admira
Aus Russland: Vienna holt Mittelfeld-Routinier
2. Liga: SW Bregenz holt Flügelspieler aus Brasilien
Regionalligen:
Aufgehobene Transfersperre: Klagenfurt landet Neuzugangs-Hattrick
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ÖFB-Legionäre:
ÖFB-Teamspieler steht wohl vor Wechsel zu Glasner-Klub
Englischer Klub flirtet mit Andi Weimann