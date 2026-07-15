Transfer-Update: Wiedersehen von Glasner und Schlager?

Am Mittwoch, dem 15. Juli, war vor allem in LigaZwa und rund um die ÖFB-Legionäre mehr los.

Allen voran im Fokus steht die Zukunft um Xaver Schlager. Außerdem gibt es neue Gerüchte über den SK Rapid und Hartberg.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.

ADMIRAL Bundesliga:

Ex-Salzburger wird mit Rapid in Verbindung gebracht

Altach bedient sich wohl bei Holstein Kiel

Holt Hartberg einen Ex-Sturm-Spieler an Bord?

ADMIRAL 2. Liga:

Fix! Neuer Stürmer für die Admira

Aus Russland: Vienna holt Mittelfeld-Routinier

2. Liga: SW Bregenz holt Flügelspieler aus Brasilien

Regionalligen:

Aufgehobene Transfersperre: Klagenfurt landet Neuzugangs-Hattrick

Kalajdzic-Bruder und Ex-Salzburg-Talent verstärken Klagenfurt

ÖFB-Legionäre:

ÖFB-Teamspieler steht wohl vor Wechsel zu Glasner-Klub

Englischer Klub flirtet mit Andi Weimann

Guchers Zukunft in Italien geklärt