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Transfer-Update: Salzburg im Umbruch und Verlängerung bei Sturm

Die Salzburger stellen eine Reihe prominenter Spieler aufs Abstellgleis. Sturm sucht trotz neuer Nummer 9 nach einem Stürmer.

Transfer-Update: Salzburg im Umbruch und Verlängerung bei Sturm Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Dienstag, dem 14. Juli, war am österreichischen Transfermarkt im Vergleich zum Vortag weniger los.

Im Fokus steht die Gerüchteküche um die Topklubs der österreichischen Bundesliga. Außerdem gibt es erstmals in der Geschichte einen ÖFB-Legionär in Kambodscha.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.

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