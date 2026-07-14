Transfer-Update: Salzburg im Umbruch und Verlängerung bei Sturm
Die Salzburger stellen eine Reihe prominenter Spieler aufs Abstellgleis. Sturm sucht trotz neuer Nummer 9 nach einem Stürmer.
Am Dienstag, dem 14. Juli, war am österreichischen Transfermarkt im Vergleich zum Vortag weniger los.
Im Fokus steht die Gerüchteküche um die Topklubs der österreichischen Bundesliga. Außerdem gibt es erstmals in der Geschichte einen ÖFB-Legionär in Kambodscha.
LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.
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