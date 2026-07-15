Englischer Klub flirtet mit Andi Weimann

Seit Saisonende befindet sich Andreas Weimann auf Klubsuche.

Kurz nach dem Leih-Ende beim SK Rapid wurde bekannt, dass Derby County den Vertrag des Stürmers nicht mehr verlängern wird.

Nun scheint sich auf der Insel eine neue Option aufzutun. Wie englische Medien berichten, will Rotherham United den 34-Jährigen verpflichten.

Wieder McClaren?

Die "Millers" mussten in der Vorsaison den Abstieg in die League Two (vierthöchste Spielklasse) verkraften und befinden sich im Umbruch. Diesen leitet Steve McClaren als Sportchef. Er kennt Weimann aus gemeinsamen Zeiten bei Derby County in der Saison 2016/17.

Rotherham wäre bereits der achte englische Klub des 26-fachen ÖFB-Teamspielers.