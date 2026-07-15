NEWS

Englischer Klub flirtet mit Andi Weimann

Nach seinem Abschied von Derby County lockt ein alter Bekannter den Wiener.

Englischer Klub flirtet mit Andi Weimann Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit Saisonende befindet sich Andreas Weimann auf Klubsuche.

Kurz nach dem Leih-Ende beim SK Rapid wurde bekannt, dass Derby County den Vertrag des Stürmers nicht mehr verlängern wird.

Nun scheint sich auf der Insel eine neue Option aufzutun. Wie englische Medien berichten, will Rotherham United den 34-Jährigen verpflichten.

Wieder McClaren?

Die "Millers" mussten in der Vorsaison den Abstieg in die League Two (vierthöchste Spielklasse) verkraften und befinden sich im Umbruch. Diesen leitet Steve McClaren als Sportchef. Er kennt Weimann aus gemeinsamen Zeiten bei Derby County in der Saison 2016/17.

Rotherham wäre bereits der achte englische Klub des 26-fachen ÖFB-Teamspielers.

Mehr zum Thema

Über 50 Millionen! Kroatien-Youngster wird Svoboda-Abwehrkollege

Über 50 Millionen! Kroatien-Youngster wird Svoboda-Abwehrkollege

Premier League
Barca und Inter interessiert: Tottenham-Kapitän wohl vor Absprung

Barca und Inter interessiert: Tottenham-Kapitän wohl vor Absprung

Premier League
2
PL-Klub blättert 40 Millionen für ehemaligen WACler hin

PL-Klub blättert 40 Millionen für ehemaligen WACler hin

Premier League
Ex-Salzburg-Verteidiger in der Premier League im Gespräch

Ex-Salzburg-Verteidiger in der Premier League im Gespräch

Serie A
3
Fix! Manchester United verpflichtet Belgien-Kapitän

Fix! Manchester United verpflichtet Belgien-Kapitän

Premier League
100-Millionen-Transfer für WM-Shootingstar Bouaddi?

100-Millionen-Transfer für WM-Shootingstar Bouaddi?

Premier League
6
Arsenal gibt Offensiv-Star ab - Neuzugang im Anflug

Arsenal gibt Offensiv-Star ab - Neuzugang im Anflug

Premier League
4

Kommentare

ÖFB-Legionäre Fußball Fußball International England (Fußball) Transfermarkt Andreas Weimann League Two