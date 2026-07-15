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Aufgehobene Transfersperre: Klagenfurt landet Neuzugangs-Hattrick

Nachdem die FIFA Gnade walten ließ, ziehen die Waidmannsdorfer drei Slowenen als Neuzugänge an Land.

Aufgehobene Transfersperre: Klagenfurt landet Neuzugangs-Hattrick Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Austria Klagenfurt verpflichtet gleich drei neue Spieler.

Aleks Ristic (20), Jaka Kasnik (24) und Luka Verbic (24) schließen sich dem 2. Liga-Absteiger an. Das geben die "Violetten" am Mittwoch bekannt.

Die drei Slowenen kommen allesamt aus Slowenien - Stürmer Ristic kommt von ND Slovan Ljubljana, Innenverteidiger Verbic von Neo-Erstligist NK Nafta und Mittelfeldspieler Kasnik von Zweitligist Kety Bistrica.

Austria-Hauptgesellschafter Zeljko Karajica sagt: "Wir freuen uns, dass wir mit Jaka, Aleks und Luka drei Spieler für den SK Austria Klagenfurt gewinnen konnten, die sportlich und menschlich hervorragend zu unserem Weg passen. Sie bringen Qualität, Entwicklungspotenzial und den Ehrgeiz mit, gemeinsam mit uns erfolgreich zu sein. Wir sind überzeugt, dass sie unserer Mannschaft weiterhelfen werden".

Das sind letzten 23 LigaZwa-Torschützenkönige

Sanel Kuljic (2004/05)
Ivica Vastic (2005/06)

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