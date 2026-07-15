Altach bedient sich wohl bei Holstein Kiel

Der SCR Altach steht vor der Verpflichtung von Niklas Niehoff.

Der 21-Jährige soll auf Leihbasis vom deutschen Zweitligisten Holstein Kiel zu den Vorarlbergern wechseln und künftig das Mittelfeld der Altacher verstärken.

Absolvierte zwei Spiele für Deutschlands U19

Laut „Sky“ besitzen die Vorarlberger nach Ablauf des Leihgeschäfts zudem eine Kaufoption.

Holstein Kiel hat sich allerdings eine festgelegte Rückkaufoption gesichert, sollte Altach den Deutschen dauerhaft verpflichten.

In der vergangenen Saison kam Niehoff auf 27 Einsätze in der 2. Deutschen Bundesliga. Dabei erzielte er ein Tor und steuerte drei Vorlagen bei.