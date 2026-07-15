Sturm hat wohl Fiorentina-Verteidiger auf dem Zettel

Nach dem Abgang von Emir Karic befindet sich der Vizemeister auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger.

Jetzt könnte man in Italien fündig geworden sein. Wie Cesar Luis Merlo auf X schreibt, hat der SK Sturm Graz Interesse an einer Verpflichtung von Luis Balbo von der AC Fiorentina.

So sollen die "Blackies" bereits ein Leihangebot inklusive einer Kaufoption für den Außenverteidiger abgegeben haben.

Erste Erfahrung in Europa gesammelt

Der 20-jährige Nationalspieler von Venezuela gilt als großes Talent und steht bei der Fiorentina noch bis 2028 unter Vertrag.

In der abgelaufenen Saison kam er zu sechs Einsätzen in der Serie A und drei Partien in der UEFA Conference League.

Für Venezuela machte Balbo bisher vier Länderspiele.