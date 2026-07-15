Salzburg verliert am Mittwoch auch zweiten Test

Nach dem 0:3 gegen den japanischen Erstligisten Gamba Osaka muss sich der FC Red Bull Salzburg im zweiten Mittwoch-Test auch gegen Istanbul Basaksehir geschlagen geben.

Die "Bullen" starten gegen den türkischen Meister des Jahres 2020 mit einigen potenziellen Stammspielern.

Kurz vor der Pause geraten die Salzburger in Rückstand. Sommer-Neuzugang Abubakr Barry wird im eigenen Strafraum mit einer Grätsche vom Ball getrennt. Basaksehir nutzt die Chance und Bertug Yildirim stellt auf 1:0 (40.).

Gegentreffer in der Schlussphase

Kurz nach dem Wiederbeginn gleicht Adam Daghim zum 1:1 aus (54.). Nach einer Stunde tauscht Salzburg-Trainer Danny Röhl die Mannschaft komplett aus und bringt elf Neue von Kooperationsklub FC Liefering ins Spiel.

Das junge Team kassiert kurz vor Schluss noch den Treffer zum 1:2, Tugra Turhan netzt (88.).

Trainer Danny Röhl nach der Niederlage: "Für uns war das heute ein sehr intensiver Tag. Mit den Ergebnissen sind wir natürlich nicht zufrieden, wir wollten schon beide Matches gewinnen. Trotzdem war das sehr wichtig, weil wir gesehen haben, wo wir aktuell stehen. Ich glaube, dieses zweite Spiel gegen Basaksehir war ein sehr, sehr guter Test auf sehr hohem Niveau. Für sie geht es ja nächste Woche in der UEFA Conference League schon los. Wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, um an den letzten Details zu arbeiten. Und es wird auch Zeit, dass es endlich losgeht."

Ersatz-Test gegen Energie Cottbus

Am kommenden Samstag hätten die "Bullen" vor dem Pflichtspielauftakt im UNIQA ÖFB Cup eigentlich gegen die Mamelodi Sundowns getestet. Aufgrund eines Todesfalls bei den Südafrikanern wurde das Spiel jedoch abgesagt.

Ersatzgegner ist der FC Energie Cottbus, der in diesem Jahr in die 2. deutsche Bundesliga aufgestiegen ist. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Aufstellung des FC Red Bull Salzburg gegen Istanbul Basaksehir:

Zawieschitzky (62. Ozegovic); Veratschnig (62. Hussauf), Boma (62. Masching), Zabransky (62. Ganser), Schmid (62. Traore); Barry (62. Riquelme), Diabate (62. Lukic), Baidoo (62. Werner), Mazurek (62. Matijasevic), Daghim (62. Maijasec); Vertessen (62. Adejenughure)

Der Artikel wurde um 21:25 Uhr aktualisiert.