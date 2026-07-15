Kalajdzic-Bruder und Ex-Salzburg-Talent verstärken Klagenfurt

Austria Klagenfurt schlägt weiter fleißig am Transfermarkt zu.

Nachdem am Mittwoch bereits die Verpflichtungen von Ristic, Kasnik und Verbic bekannt wurden, stoßen mit Daniel Kalajdzic und Daniel Owusu zwei weitere bekannte Namen zum Verein.

Der jüngere Bruder von ÖFB-Star Sasa Kalajdzic spielte zuletzt beim SC Retz, sammelte davor aber bereits unter anderem Erfahrung beim GAK (2021-2023) oder in Deutschland (Stuttgarter Kickers/FC 08 Homburg).

Insgesamt stand der 25-jährige Offensivmann in der österreichischen zweiten Liga 45 Mal auf dem Feld, dabei gelangen ihm sieben Tore und drei Assists.

Ex-Salzburger soll weiteren Schwung in Offensive bringen

Mit Daniel Owusu soll ein weiterer Spieler für Tore sorgen. Der 23-Jährige war bereits die letzten Wochen als Probespieler an Bord der Kärntner.

Der Ghanaer hat ebenfalls bereits Spielzeit in der zweiten Liga gesammelt. Er stand bei der Vienna, Liefering, dem SV Horn und Amstetten unter Vertrag. Auch er kommt vom SC Retz.

Hauptgesellschafter Zeljko Karajica zeigt sich von den Offensiv-Neuzugängen begeistert: "Daniel Kalajdzic und Daniel Owusu bringen unterschiedliche Qualitäten mit und ergänzen unseren Kader hervorragend. Beide haben in den Gesprächen sowie auf dem Platz genau den Eindruck hinterlassen, den wir uns erhofft haben. Wir freuen uns sehr, dass sie sich für unseren Weg entschieden haben und sind überzeugt, dass sie unsere Mannschaft verstärken werden"