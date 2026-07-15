Xaver Schlager soll einen neuen Verein gefunden haben!

Wie "The Athletic" berichtet, steht der ÖFB-Spieler vor einem Wechsel in die Premier League zu Nottingham Forest. Der Mittelfeldspieler soll sich noch diese Woche dem Medizincheck unterziehen. Auch "Sky" bestätigt den bevorstehenden Wechsel.

Schlager, der seinen Vertrag bei Leipzig nicht verlängerte und ablösefrei zu haben ist, wird Berichten zufolge einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben.

Damit würde er Oliver Glasner folgen, es wäre der erste Neuzugang unter dem Österreicher. Schlager soll den Abgang von Elliot Anderson zu Manchester City kompensieren.