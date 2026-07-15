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Ex-Salzburger wird mit Rapid in Verbindung gebracht

Der Mittelfeldspieler aus Ghana soll das Interesse der Hütteldorfer geweckt haben. Auch ein Klub aus England soll mit ihm liebäugeln.

Ex-Salzburger wird mit Rapid in Verbindung gebracht Foto: © IMAGO / Isosport
Textquelle: © LAOLA1
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Lawrence Agyekum hat das Interesse des SK Rapid auf sich gezogen. Das berichtet Transfer-Insider Sacha Tavolieri auf "X".

Demnach sei sein aktueller Arbeitgeber Cercle Brügge offen für einen Transfer des zweifachen ghanaischen Nationalspielers. Neben den Grün-Weißen sei auch Norwich City aus der englischen Championship am Mittelfeldspieler dran.

Der 22-Jährige wurde in der West African Football Academy ausgebildet, im Februar 2022 hat sich Red Bull Salzburg seine Dienste gesichert.

Liefering, Salzburg, Liefering, Brügge

Nach einem Halbjahr beim Kooperationsklub FC Liefering startete Agyekum die Saison 2022/23 in Salzburg, wurde jedoch nach kurzer Zeit zu Liefering zurückgeschickt.

Im Sommer 2024 wurde der zentrale Mittelfeld-Akteur an Cercle Brügge ausgeliehen, der belgische Erstligist verpflichtete den Ghanaer im Juli 2025 fest.

In der abgelaufenen Spielzeit brachte es Agyekum auf 31 Pflichtspiele, in denen ihm drei Assists gelangen.

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