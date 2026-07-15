Zervas #Thalissinho!— Schwarz Weiß Bregenz (@swb1919) July 14, 2026
Wir freuen uns, dass der talentierte 20-jährige Flügelstürmer Thalison de Sousa Oliveira, kurz Thalissinho, sich dem SWB anschließt.
Er unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag.
Alle Infos: https://t.co/9wawOkC0Gw#ImmerWeiterSWB #inundaut #swbregenz pic.twitter.com/Ug3REbFEIZ
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2. Liga: SW Bregenz holt Flügelspieler aus Brasilien
Ein Brasilianer soll die Offensive der Vorarlberger bereichern. Er hört auf einen klingenden Namen.
Schwarz-Weiß Bregenz präsentiert am Mittwoch den nächsten Neuzugang.
Thalison de Sousa Oliveira, kurz "Thalissinho", schließt sich den Vorarlbergern per Einjahresvertrag an.
Der 20-jährige Flügelspieler kommt vom brasilianischen Zweitligisten Nautico Capibaribe. Zuletzt spielte der Brasilianer auf Leihbasis in der vierthöchsten Spielklasse.