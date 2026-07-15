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2. Liga: SW Bregenz holt Flügelspieler aus Brasilien

Ein Brasilianer soll die Offensive der Vorarlberger bereichern. Er hört auf einen klingenden Namen.

2. Liga: SW Bregenz holt Flügelspieler aus Brasilien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Schwarz-Weiß Bregenz präsentiert am Mittwoch den nächsten Neuzugang.

Thalison de Sousa Oliveira, kurz "Thalissinho", schließt sich den Vorarlbergern per Einjahresvertrag an.

Der 20-jährige Flügelspieler kommt vom brasilianischen Zweitligisten Nautico Capibaribe. Zuletzt spielte der Brasilianer auf Leihbasis in der vierthöchsten Spielklasse.

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