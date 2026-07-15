Guchers Zukunft in Italien geklärt

Robert Gucher verlängert seinen Vertrag bei Treviso FBC um eine Saison.

Der Steirer wird mit dem Klub aus Venetien also in der Spielzeit 2026/27 in der drittklassigen Serie C auflaufen.

Im vergangenen Sommer kam der 35-Jährige von Lucchese zu den Biancocelesti, war auf Anhieb Kapitän und Stammspieler im defensiven Mittelfeld und maßgeblich am Aufstieg beteiligt.

Vierter Aufstieg

Nach dem Durchmarsch mit Frosinone aus der Serie C bis in die Serie A und dem Aufstieg mit Pisa in die Serie B war es bereits der vierte Aufstieg Guchers.

"Es erfüllt mich mit Stolz, diesen Weg nach einer fantastischen Saison bei einem angesehenen Verein fortzusetzen", sagt Gucher.