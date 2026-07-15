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Guchers Zukunft in Italien geklärt
Der Aufstiegs-Spezialist hängt in Venetien noch ein Jahr dran.
Robert Gucher verlängert seinen Vertrag bei Treviso FBC um eine Saison.
Der Steirer wird mit dem Klub aus Venetien also in der Spielzeit 2026/27 in der drittklassigen Serie C auflaufen.
Im vergangenen Sommer kam der 35-Jährige von Lucchese zu den Biancocelesti, war auf Anhieb Kapitän und Stammspieler im defensiven Mittelfeld und maßgeblich am Aufstieg beteiligt.
Vierter Aufstieg
Nach dem Durchmarsch mit Frosinone aus der Serie C bis in die Serie A und dem Aufstieg mit Pisa in die Serie B war es bereits der vierte Aufstieg Guchers.
"Es erfüllt mich mit Stolz, diesen Weg nach einer fantastischen Saison bei einem angesehenen Verein fortzusetzen", sagt Gucher.