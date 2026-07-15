Holt Hartberg einen Ex-Sturm-Spieler an Bord?

Hartberg könnte erneut am Transfermarkt zuschlagen!

Wie "Sky" berichtet, soll der Ex-Sturm-Profi Emanuel Sakic zu den Steirern wechseln.

Nachdem der 35-jährige Verteidiger seit Anfang Juli vereinslos ist, soll er bereits beim Bundesligisten trainieren.

Zuletzt spielte Sakic bei Enosis Neon Paralimni in der ersten Liga in Zypern. In der österreichischen Bundesliga kam er auf 46 Einsätze, zu 34 davon in der Saison 2019/20 für Sturm Graz und weitere für Altach.