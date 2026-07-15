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Aus Russland: Vienna holt Mittelfeld-Routinier

Die Döblinger sichern sich die Dienste eines erfahrenen Kroaten. Er kommt aus Russlands zweiter Liga.

Aus Russland: Vienna holt Mittelfeld-Routinier Foto: © First Vienna FC 1894
Textquelle: © LAOLA1
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Der First Vienna FC 1894 bringt den nächsten Transfer unter Dach und Fach.

Filip Mrzljak schließt sich Österreichs ältestem Fußballverein an. Der 33-jährige Kroate kommt vom russischen Zweitligisten FK Ufa. Ablöse wird keine fällig.

Sportdirektor Didi Elsneg: "Mit Filip gewinnen wir einen sehr erfahrenen Mittelfeldspieler, der auf hohem Niveau in mehreren europäischen Ligen gespielt hat. Er bringt viel Qualität und Spielintelligenz mit und wird unserer Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz wertvolle Impulse geben. Mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit kann er gerade in schwierigen Situationen die nötige Ruhe ausstrahlen und Verantwortung übernehmen (...)."

Bei Dinamo Zagreb ausgebildet

Der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler Kroatiens verbrachte den Großteil seiner Karriere im Ausland.

Der bei Dinamo Zagreb ausgebildete zentrale Mittelfeldspieler machte für Panduuri, Astra Giurgiu und FC Dinamo Bukarest 96 Spiele im rumänischen Oberhaus.

Auch in seiner kroatischen Heimat (HNK Gorica) und in Indien bei Punjab FC sammelte Mrzljak Erfahrung.

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