Fix! Neuer Stürmer für die Admira

Benjamin Nyarko verstärkt die Admira im Sturm!

Der 22-jährige Rechtsfuß soll in der Südstadt in der kommenden Saison der 2. Liga auf Torjagd gehen.

Kommt aus Tschechien

Der Stürmer wechselt aus der ersten tschechischen Liga von Slovan Liberec zur Admira. In der vergangenen Saison war der Spieler aus Ghana ligaintern an FK Teplice verliehen und erzielte in 21 Pflichtspieleinsätzen fünf Tore.

Nyarko hat bereits Erfahrung in Liga Zwa. 2023/24 lief er 18 Mal für den SV Lafnitz auf.

Admira Sportdirektor Ralf Muhr erhofft sich einiges von der Neuverpflichtung: "Mit Benji konnten wir einen robusten sowie schnellen und zudem auch bereits international erfahrenen Stürmer für die Admira gewinnen. Sowohl seine als auch unsere Erwartungshaltung in positiver Umsetzung seiner Qualitäten ist hoch, er soll uns zusätzliche offensive Dynamik und vor allem Abschlussgefahr geben!"