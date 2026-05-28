Rapid angelt sich wohl U17-Vizeweltmeister aus Salzburg

Der SK Rapid rüstet in der Offensive auf!

Wie "Sky"-Reporter Eric Niederseer berichtet, sollen die Hütteldorfer das Buhlen um U17-Vizeweltmeister Nicolas Jozepovic gewonnen haben.

Sowohl aus dem In- als auch dem Ausland soll es großes Interesse am Stürmer des FC Red Bull Salzburg gegeben haben.

Die Zukunftsperspektive bei den Grün-Weißen soll ausschlaggebend gewesen sein. Nun soll der 18-Jährige einen langfristigen Kontrakt unterschreiben.