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Rapid angelt sich wohl U17-Vizeweltmeister aus Salzburg
Laut einem Medienbericht sollen sich die Hütteldorfer einen U17-Vizeweltmeister für die Offensive gesichert haben.
Der SK Rapid rüstet in der Offensive auf!
Wie "Sky"-Reporter Eric Niederseer berichtet, sollen die Hütteldorfer das Buhlen um U17-Vizeweltmeister Nicolas Jozepovic gewonnen haben.
Sowohl aus dem In- als auch dem Ausland soll es großes Interesse am Stürmer des FC Red Bull Salzburg gegeben haben.
Die Zukunftsperspektive bei den Grün-Weißen soll ausschlaggebend gewesen sein. Nun soll der 18-Jährige einen langfristigen Kontrakt unterschreiben.