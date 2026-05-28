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Nächster Sturm-Neuzugang vor Unterschrift

Der Transfer des 23-jährigen Offensivspielers dürfte nur noch Formsache sein. Ein wichtiger Schritt ist bereits getan.

Nächster Sturm-Neuzugang vor Unterschrift Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Simon Seidl. Das berichten die "Krone" und die "OÖN" übereinstimmend.

Wie aus dem Bericht der "OÖN" hervorgeht, hat der 23-jährige Offensivspieler bereits den obligatorischen Medizincheck in der steirischen Landeshauptstadt absolviert. Die offizielle Vorstellung soll noch am Donnerstag erfolgen.

Mit wettbewerbsübergreifend neun Toren und fünf Vorlagen zählte der jüngere Bruder von Rapid-Kapitän Matthias Seidl in der abgelaufenen Saison zu den wenigen Lichtblicken beim FC Blau-Weiß Linz.

Den Abstieg mit den Stahlstädtern konnte jedoch auch er nicht verhindern. Sein Vertrag in Linz wäre ursprünglich noch bis 2027 gelaufen.

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