Der SK Sturm Graz treibt die Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter rasch voran.

Mit Simon Seidl fixieren die "Blackies" bereits den vierten Sommertransfer. Der Mittelfeldspieler kommt von Absteiger FC Blau-Weiß Linz und unterschreibt einen "langfristigen" Vertrag in Graz.

"Ich freue mich sehr, beim SK Sturm – einem echten Traditionsverein und einem Klub, mit dessen Philosophie ich mich voll identifizieren kann – zu unterschreiben", wird Seidl in der Mitteilung zitiert.

Topscorer bei Blau-Weiß

Obwohl die Linzer in der abgelaufenen Saison in die ADMIRAL 2. Liga abgestiegen sind, können sich die Torbeteiligungen des 23-Jährigen sehen lassen: Mit acht Treffern und fünf Assists war der variable offensive Mittelfeldspieler der beste Scorer seines Klubs.

Nach Blau-Weiß ist Sturm erst die zweite Profi-Station des jüngeren Bruders von Matthias Seidl. Der 2002er Jahrgang begann seine fußballerische Laufbahn beim SV Kuchl, wechselte danach zwischenzeitlich zu Grödig, ehe er in Kuchl seine ersten Schritte im Erwachsenenfußball ging.

"Mit Simon Seidl konnten wir einen jungen österreichischen Spieler verpflichten, der in der Bundesliga seine Qualitäten bereits gezeigt hat und in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Mit 13 Scorerpunkten in der abgelaufenen Bundesligasaison hat er sowohl Torgefahr bewiesen, als auch gezeigt, dass er kreative Momente ins Offensivspiel einbringen kann. Wir freuen uns, dass sich Simon trotz mehrerer Angebote aus dem In- und Ausland für den SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn in schwarz-weiß zu sehen", so Sturm-Geschäftsführer Michael Parensen.

"Für mich ist der Moment gekommen"

Insgesamt lief Seidl 108 Mal für BW Linz auf und kommt auf 18 Tore und 13 Vorlagen. "Nach vier unglaublichen Jahren ist für mich der Moment gekommen, den Verein zu verlassen. Die gemeinsame Zeit werde ich nie vergessen. Einmal Blau-Weiß, immer Blau-Weiß", so seine letzten Worte an die Linzer.

Den Blau-Weiß-Sportdirektor Christoph Schößwendter freut es trotz "einer extrem enttäuschenden Saison" des Vereins "für Simon persönlich sehr, dass seine starken Leistungen honoriert wurden und er einen großen Schritt machen kann".