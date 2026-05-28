NEWS

Glasner öffnet offenbar die Tür für Deutschland-Rückkehr

Einem Bericht zufolge stehen die Chancen auf eine Rückkehr von Oliver Glasner in die deutsche Bundesliga besser als zuletzt angenommen.

Glasner öffnet offenbar die Tür für Deutschland-Rückkehr Foto: © IMAGO / Crystal Pix
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Dass Bayer Leverkusen im Sommer erneut einen Trainerwechsel vollziehen wird, ist bereits seit längerem ein offenes Geheimnis.

Doch die Suche nach einem neuen Übungsleiter gestaltet sich schwierig. Mit Filipe Luis steht der kolportierte Wunschkandidat vor einem Wechsel in die Ligue 1.

Dafür stehen die Chance auf ein Engagement von Oliver Glasner bei der Werkself besser als zuletzt angenommen. Der Österreicher kann sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen.

"Fortgeschrittene Gespräche"

Die "Bild" berichtet sogar von "fortgeschrittenen Gesprächen" zwischen dem Management des Palace-Erfolgstrainers und den Bayer-Verantwortlichen. Am Freitag soll es mit dem 51-Jährigen konkret werden.

Sollte Glasner dem Bundesligisten doch absagen, gilt Andoni Iraola laut der "Bild" als erste Alternative.

Der 43-jährige Spanier soll auch beim AC Milan hoch im Kurs stehen, doch laut "Sky Italia" sind die Gespräche mit dem scheidenden Bournemouth-Trainer zuletzt ins Stocken geraten.

Auch im Rennen um die Trainerposten bei Crystal Palace und dem FC Liverpool werden ihm lediglich Außenseiterchancen eingeräumt.

Die 10 besten Trainer Österreichs des 21. Jahrhunderts

Honorable Mention
#10 - Karl Daxbacher - 71 Punkte

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Fix! Schicker holt Austria-Talent zu Hoffenheim

Fix! Schicker holt Austria-Talent zu Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
20
Ex-LASK-Spieler vor Wechsel zu Erdogan-Klub

Ex-LASK-Spieler vor Wechsel zu Erdogan-Klub

Deutsche Bundesliga
Lotst Muslic ÖFB-Teamstürmer zu Schalke 04?

Lotst Muslic ÖFB-Teamstürmer zu Schalke 04?

Deutsche Bundesliga
17
Dieser Trainer ist wohl Topkandidat bei Bayer 04 Leverkusen

Dieser Trainer ist wohl Topkandidat bei Bayer 04 Leverkusen

Deutsche Bundesliga
4
Wimmer: "Da gibt's ein Verbot für meinen Berater"

Wimmer: "Da gibt's ein Verbot für meinen Berater"

Deutsche Bundesliga
12
Kehrtwende! Filipe Luis sagt wohl Bayer Leverkusen ab

Kehrtwende! Filipe Luis sagt wohl Bayer Leverkusen ab

International
8
Bayern-Keeper im Visier von Topklubs

Bayern-Keeper im Visier von Topklubs

Deutsche Bundesliga
5

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Oliver Glasner Bayer 04 Leverkusen Vertrag Transfermarkt