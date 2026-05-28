Glasner öffnet offenbar die Tür für Deutschland-Rückkehr

Dass Bayer Leverkusen im Sommer erneut einen Trainerwechsel vollziehen wird, ist bereits seit längerem ein offenes Geheimnis.

Doch die Suche nach einem neuen Übungsleiter gestaltet sich schwierig. Mit Filipe Luis steht der kolportierte Wunschkandidat vor einem Wechsel in die Ligue 1.

Dafür stehen die Chance auf ein Engagement von Oliver Glasner bei der Werkself besser als zuletzt angenommen. Der Österreicher kann sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen.

"Fortgeschrittene Gespräche"

Die "Bild" berichtet sogar von "fortgeschrittenen Gesprächen" zwischen dem Management des Palace-Erfolgstrainers und den Bayer-Verantwortlichen. Am Freitag soll es mit dem 51-Jährigen konkret werden.

Sollte Glasner dem Bundesligisten doch absagen, gilt Andoni Iraola laut der "Bild" als erste Alternative.

Der 43-jährige Spanier soll auch beim AC Milan hoch im Kurs stehen, doch laut "Sky Italia" sind die Gespräche mit dem scheidenden Bournemouth-Trainer zuletzt ins Stocken geraten.

Auch im Rennen um die Trainerposten bei Crystal Palace und dem FC Liverpool werden ihm lediglich Außenseiterchancen eingeräumt.