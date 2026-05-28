Vienna-Talent vor Wechsel in die deutsche Bundesliga

Nach Konstantin Aleksa ist die TSG Hoffenheim drauf und dran, sich das nächste ÖFB-Talent zu schnappen.

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LAOLA1-Informationen zufolge steht Santino Pistrol unmittelbar vor einem Wechsel zu einem deutschen Bundesliga-Klub. Der 18-Jährige ist sich mit Hoffenheim bereits einig.

Vienna bestätigt Gespräche

Mit dem First Vienna FC sind nur noch Kleinigkeiten zu klären.

Die Vienna bestätigt auf Nachfrage Anfragen und Gespräche mit mehreren Vereinen, noch sei aber nichts fix.

Zuletzt hat auch die Wiener Austria intensiv um den aktuellen ÖFB-U21-Teamspieler, der als Innenverteidiger und Linksfuß ein seltenes Profil aufweist, gebuhlt.

Zuletzt Stammkraft

Der 1,90 Meter große Wiener hat Ende November sein Profi-Debüt in der ADMIRAL 2. Liga gegeben und gegen Ende der Saison sogar einen Stammplatz bei den Döblingern ergattert.

Insgesamt stehen zehn Pflichtspiele und ein Tor – in der letzten Runde gegen SW Bregenz – zu Buche.