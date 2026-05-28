NEWS

Vienna-Talent vor Wechsel in die deutsche Bundesliga

Santino Pistrol steht unmittelbar vor einem Abgang. Die Döblinger stehen kurz vor einem Verkauf des Youngsters nach Deutschland.

Vienna-Talent vor Wechsel in die deutsche Bundesliga Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach Konstantin Aleksa ist die TSG Hoffenheim drauf und dran, sich das nächste ÖFB-Talent zu schnappen.

Infos zum Aleksa-Transfer >>>

LAOLA1-Informationen zufolge steht Santino Pistrol unmittelbar vor einem Wechsel zu einem deutschen Bundesliga-Klub. Der 18-Jährige ist sich mit Hoffenheim bereits einig.

Vienna bestätigt Gespräche

Mit dem First Vienna FC sind nur noch Kleinigkeiten zu klären.

Die Vienna bestätigt auf Nachfrage Anfragen und Gespräche mit mehreren Vereinen, noch sei aber nichts fix.

Zuletzt hat auch die Wiener Austria intensiv um den aktuellen ÖFB-U21-Teamspieler, der als Innenverteidiger und Linksfuß ein seltenes Profil aufweist, gebuhlt.

Zuletzt Stammkraft

Der 1,90 Meter große Wiener hat Ende November sein Profi-Debüt in der ADMIRAL 2. Liga gegeben und gegen Ende der Saison sogar einen Stammplatz bei den Döblingern ergattert.

Insgesamt stehen zehn Pflichtspiele und ein Tor – in der letzten Runde gegen SW Bregenz – zu Buche.

Mehr zum Thema

Wimmer: "Da gibt's ein Verbot für meinen Berater"

Wimmer: "Da gibt's ein Verbot für meinen Berater"

Deutsche Bundesliga
12
Fix! Schicker holt Austria-Talent zu Hoffenheim

Fix! Schicker holt Austria-Talent zu Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
15
So weit ist Salzburg mit Abu Barry schon

So weit ist Salzburg mit Abu Barry schon

Bundesliga
139
Ex-LASK-Spieler vor Wechsel zu Erdogan-Klub

Ex-LASK-Spieler vor Wechsel zu Erdogan-Klub

Deutsche Bundesliga
Haralds ÖFB-Startelf für den WM-Auftakt

Haralds ÖFB-Startelf für den WM-Auftakt

Bundesliga
11
Lotst Muslic ÖFB-Teamstürmer zu Schalke 04?

Lotst Muslic ÖFB-Teamstürmer zu Schalke 04?

Deutsche Bundesliga
15
Transfer-Update: Viel los in Wien-Hütteldorf

Transfer-Update: Viel los in Wien-Hütteldorf

Bundesliga
8

Kommentare

2. Liga Deutsche Bundesliga Fußball TSG 1899 Hoffenheim LAOLA1+ Transfermarkt First Vienna FC Harald Prantl