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SCR Altach setzt weiterhin auf Dejan Stojanovic

Der Torhüter verlängert seinen Vertrag und bleibt die Nummer eins bei den Vorarlbergern.

SCR Altach setzt weiterhin auf Dejan Stojanovic Foto: © GEPA
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Der SCR Altach hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Torhüter Dejan Stojanovic um drei weitere Jahre bis 2029 verlängert.

Der 32-Jährige wechselte 2023 vom SSV Jahn Regensburg nach Vorarlberg, wo er seitdem als Nummer eins das Tor der Altacher hütet. Insgesamt bestritt der gebürtige Vorarlberger 96 Pflichtspiele für die Rheindörfer.

"Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim SCR Altach zu verlängern. Als Vorarlberger bedeutet es mir unglaublich viel, hier in meiner Heimat zu spielen und die Region im Profifußball zu vertreten. Ich spüre das volle Vertrauen der Verantwortlichen und bin hochmotiviert, hier in den kommenden Jahren gemeinsam noch einiges zu erreichen", sagt Stojanovic.

Sportdirektor Philipp Netzer: "Dejan hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, wie wichtig er für den Verein ist und wie sehr er sich mit dem SCR Altach identifiziert. Umso mehr freuen wir uns, dass er auch in den kommenden Jahren unsere Nummer eins sein wird und wir mit ihm eine Schlüsselposition im Team stark besetzen können."

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