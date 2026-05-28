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Ausbildungsklub forciert Rückkehr von Sturm-Meisterkicker

Der Vertrag des Abwehrspielers läuft diesen Sommer aus, eine Rückkehr in seine Heimat ist im Gespräch. Verletzungsbedingt fiel er die komplette Rückrunde aus.

Ausbildungsklub forciert Rückkehr von Sturm-Meisterkicker Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In diesem Sommer könnte der nächste Spieler der Meistermannschaft des SK Sturm Graz den Absprung wagen.

Wie Transfer-Insider Sacha Tavolieri auf X berichtet, arbeitet Standard Lüttich an einer Rückkehr von Dimitri Lavalee. Der Verein ist der Ausbildungsklub des 29-Jährigen.

Der Vertrag des Belgiers beim SK Sturm läuft diesen Sommer aus, demnach könnte er den amtierenden Vizemeister ablösefrei verlassen.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, befinden sich die beiden Parteien bereits in fortgeschrittenen Gesprächen. Der Abwehrspieler soll einer Rückkehr in seine Heimat offen gegenüberstehen. Sportdirektor Marc Wilmots habe dem Deal bereits zugestimmt. Es soll über einen Dreijahresvertrag verhandelt werden.

Titelhamster mit Sturm

Nach Stationen in Belgien, den Niederlanden und Deutschland wechselte Lavalee im Sommer 2023 zunächst leihweise zum SK Sturm Graz.

In seiner ersten Saison in Österreich wurde er prompt Doublesieger, in der Folgesaison erneut Meister. Die Rückrunde der abgelaufenen Saison verpasste er aufgrund einer schweren Knieverletzung komplett.

Bei Standard Lüttich durchlief er alle Nachwuchsmannschaften und stand beim bis dato letzten Pokalsieg im Kader der Profimannschaft.

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