Fix! Ried verkauft Schlüsselspieler an Champions-League-Klub

Großer Abgang bei der SV Ried!

Wie die Innviertler offiziell vermelden, verlässt Nikki Havenaar den Klub in Richtung Belgien. Der 31-jährige Japaner schließt sich Vizemeister Union Saint-Gilloise an und unterschreibt bis 2029.

Havenaar wechselte im Sommer 2023 von Thun nach Oberösterreich. Für Ried bestritt er 97 Spiele, erzielte 18 Tore und legte zwölf Treffer vor.

Ried erhält Ablöse

Eigentlich wäre Havenaars Vertrag im Sommer 2026 ausgelaufen. Laut den "OÖN" habe sich Ried mit dem Spieler hinter den Kulissen über eine Verlängerung bis 2027 geeinigt.

Das bestätigt SVR-Geschäftsführer-Sport Wolfgang Fiala nun in der Mitteilung: "Die erzielte Ablöse werden wir gezielt und nachhaltig in die Weiterentwicklung unseres Kaders investieren."

Havenaars Transfer in Richtung USG, das nach Platz zwei in der Liga in die 3. Runde der CL-Qualifikation einsteigt, sieht Fiala als "große Auszeichnung, sowohl für ihn persönlich als auch für die SV Oberbank Ried".

"Die letzte Chance, so einen Schritt zu machen"

"Union Saint-Gilloise ist ein Klub mit einem großen Namen in Europa, der jetzt auch die Chance hat, in der Champions League zu spielen. Mit meinen 31 Jahren ist das die letzte Chance, so einen Schritt zu einem großen Klub zu machen“, so der Verteidiger.

Im Innviertel habe Havenaar viel gelernt. "Wille, Kampf und Herz. Das werde ich aus Ried mitnehmen. Ich bin auch unglaublich dankbar für die Unterstützung der Fans. Sie haben mich von Anfang an immer unterstützt, das konnte ich jedes Spiel spüren. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar"