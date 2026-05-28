Austria Salzburg präsentiert neuen Torhüter

Der SV Austria Salzburg nimmt Torhüter Philipp Bauer unter Vertrag. Der gebürtige Salzburger kehrt damit in seine Heimatstadt zurück.

Bauer wechselte vergangenen Sommer von ASV Salzburg zum Floridsdorfer AC, wo er für ein Jahr unterschrieb. In der ADMIRAL 2. Liga war der 19-Jährige Ersatztorhüter, einen Einsatz gab es für ihn nicht.

"Philipp wurde von unserer sportlichen Abteilung schon länger beobachtet. Wenn ein so talentierter Salzburger am Markt ist und der Charakter passt, müssen wir nicht lange überlegen", freut sich Obmann David Rettenbacher über die Verstärkung.

Torhüter-Routinier Manuel Kalman (30) hat die Salzburger Austria mit Saisonende verlassen. Stammkeeper der abgelaufenen Spielzeit war der 21-jährige Simon Nesler-Täubl.