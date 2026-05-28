Fix! Schicker holt Austria-Talent zu Hoffenheim

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt ist die offizielle Bestätigung da.

Konstantin Aleksa verlässt den FK Austria Wien in Richtung Hoffenheim.

Der 19-jährige Offensivspieler durchlief bei der Austria alle Jugendmannschaften und war seit Jänner 2025 fixer Bestandteil des Trainingsbetriebs der Profimannschaft.

Insgesamt absolvierte er 13 Einsätze für die Profis sowie 41 Spiele für die Young Violets. Über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart. LAOLA1-Informationen zufolge soll die Summe bei einer Million Euro liegen.

Aleksa? "Bringt ein tolles Gesamtpaket mit"

"In Konstantin Aleksa gewinnen wir einen äußerst vielversprechenden und talentierten Spieler. Er bringt trotz seines jungen Alters ein tolles Gesamtpaket mit und hat enormes Entwicklungspotential", sagt Frank Kramer, Direktor Sport der TSG Hoffenheim.

"Konstantin zählt zu den auffälligsten Angreifern der 2. Liga in Österreich und passt sehr gut zu unserer Spielphilosophie. In unserer U23 soll er kontinuierlich wichtige Spielpraxis sammeln und sich perspektivisch auf das Niveau der Bundesliga entwickeln."

Wirtschaftlich attraktives Niveau für FAK

Tomas Zorn, Sportvorstand des FK Austria Wien, sieht im Transfer eine Bestätigung der guten Nachwuchsarbeit: "Der Transfer von Konstantin Aleksa zu Hoffenheim bestätigt einmal mehr, dass unsere Nachwuchsarbeit auch international große Beachtung findet."

"Die gezielte Förderung und Entwicklung junger Spieler ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, wobei wir Talente frühzeitig an den Profibereich heranführen wollen. Sobald Transferanfragen ein wirtschaftlich attraktives Niveau erreichen, setzen wir uns damit sorgfältig auseinander", so Zorn.