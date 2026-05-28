Mit der Leihe von Sasa Kalajdzic ist dem LASK im letzten Transfersommer ein echter Coup gelungen.

Der ÖFB-Teamspieler hatte mit wettbewerbsübergreifend sieben Toren und elf Vorlagen maßgeblichen Anteil am Doublegewinn der Linzer.

Ein dauerhafter Transfer ist für den LASK jedoch finanziell nicht realisierbar. Nach der Weltmeisterschaft wird Kalajdzic zunächst zu seinem Stammklub, den Wolverhampton Wanderers zurückkehren.

Doch ob er in der kommenden Saison tatsächlich für den Premier-League-Absteiger auflaufen wird, ist unklar. Er könnte dem Ruf in eine Topliga folgen.

Ein heißes Thema auf Schalke?

Wie "oe24" berichtet, beschäftigt sich der FC Schalke 04 mit dem groß gewachsenen Stürmer. Er sei ein "heißes Thema" bei S04-Trainer Miron Muslic, heißt es.

Muslic, der Schalke zurück in die Bundesliga brachte, ist wie Kalajdzic in Österreich aufgewachsen. Mit Dejan Ljubicic steht zudem ein ehemaliger Nationalteamkollege bei den "Knappen" unter Vertrag.

Neben Kalajdzic soll ein weiterer Stürmer mit LASK-Vergangenheit Thema auf Schalke sein >>>

Gültiger Vertrag bis 2027

Das Interesse am österreichischen WM-Teilnehmer soll unabhängig von der Zukunft von Altstar Edin Dzeko sein. Mit dem 40-jährigen Bosnier laufen aktuell Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Der Vertrag von Kalajdzic bei den Wolverhampton Wanderers läuft noch bis 2027 und gilt auch für die Championship, demnach wäre eine Ablösesumme fällig. Sein aktueller Marktwert wird auf vier Millionen Euro taxiert.

Für Kalajdzic wäre es eine Rückkehr nach Deutschland, wo er beim VfB Stuttgart wohl die beste Phase seiner Karriere erlebte. Bei seinem Leihengagement für Eintracht Frankfurt machte er verletzungsbedingt hingegen lediglich sechs Spiele.