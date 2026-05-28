Entscheidung gefallen: So plant Rapid mit Weimann und Grgic

Nach einer neuerlich durchwachsenen Saison ist der SK Rapid gefordert, den Kader zu adaptieren.

Der Abgang von Tobias Børkeeiet steht bereits seit längerem fest. Sein auslaufender Vertrag wird ebenso wenig verlängert wie jener von Lukas Grgic. Den Abgang des heimischen Routiniers gaben die Hütteldorfer am Donnerstag offiziell bekannt.

Er wird im Rahmen eines der ersten Spiele der kommenden Saison im Allianz Stadion offiziell verabschiedet.

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Weimann und Antiste verabschiedet

Auch von einer Verpflichtung von Janis Antiste, der im Sommer des Vorjahres leihweise von US Sassuolo gekommen war, sehen die Verantwortlichen ab.

Auch Andreas Weimann hat keine Zukunft beim SK Rapid. Markus Katzer bestätigte zwar unlängst, Gespräche mit seinem Management geführt zu haben, doch offenbar dürfte es zu keiner Einigung gekommen sein. Das Ende seiner Leihe ist damit gleichbedeutend mit seinem Abschied aus Hütteldorf.

Vier Leih-Rückkehrer, sechs Abgänge bei Rapid II

Mit Dominik Vincze (TSV Hartberg, aktuell verletzt), Benjamin Böckle (WSG Tirol), Moritz Oswald (SCR Altach) sowie Andrija Radulovic (Hapoel Haifa) kehren vier Leihspieler vorerst zurück.

Die drei Letztgenannten werden zum Trainingsauftakt erwartet.

Auch beim SK Rapid II kommt es zu einem größeren Kaderumbruch.

Die Verträge von Emirhan Altundağ, Lukas Haselmayr, Rene Kriwak, Yasin Mankan, Aldin Softic und Marcel Stöhr laufen aus und werden nicht verlängert.