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Wechselt ÖFB-Keeper Wiegele noch vor WM den Verein?

Laut Medienberichten soll ein griechischer Verein bereits mit Viktoria Pilsen über einen Wechsel verhandeln.

Wechselt ÖFB-Keeper Wiegele noch vor WM den Verein? Foto: © IMAGO / Branislav Racko
Textquelle: © LAOLA1
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ÖFB-Keeper Florian Wiegele macht mit seinen Leistungen auch im Ausland auf sich aufmerksam.

Nun sollen, wie die "NÖN" berichtet, sein aktueller Verein Viktoria Pilsen und Panathinaikos Athen Verhandlungen führen.

Wiegele hat in Tschechien noch einen Vertrag bis 2029. Laut Medienberichten soll er bei den Griechen aber unter "high priority" geführt werden.

Starke Leistungen und WM-Ticket

Der 25-Jährige kam in der "Chance-Liga" in Tschechien auf 16 Spiele, sieben Mal spielte er zu Null. In der Meisterrunde blieb er in drei von vier Duellen ohne Gegentor.

Sein Team schloss die Saison als Dritter ab. Auch in der Europa League kam er sechs Mal zum Einsatz.

Mit seinen Leistungen empfahl er sich auch für das ÖFB-Nationalteam. Im März debütierte er im Testspiel gegen Ghana, zudem schaffte es der 2,05 Meter große Keeper auch in den WM-Kader.

Wiegele? "Sein Gesamtpaket ist in Österreich einzigartig" >>>

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