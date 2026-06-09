Transfer-Update: Salzburg schlägt zweimal am Transfermarkt zu

Am heutigen Dienstag ist einiges los gewesen am Transfermarkt in Österreich - vor allem mit Red Bull Salzburg als Protagonist.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Fix! Salzburg verpflichtet Veratschnig >>>

Auf Šeškos Spuren: Salzburg holt slowenisches Talent >>>

Zuletzt bei Liefering: Altach präsentiert Neuzugang >>>

Holt Salzburg einen Torhüter aus Deutschland zurück? >>>

ADMIRAL 2. Liga:

Neuer Stürmer für den FAC >>>

Ex-Admiraner Stefan Haudum bleibt in der 2. Liga >>>

Verliert Austria Salzburg ihren Toptorschützen? >>>

ÖFB-Legionäre & International:

Bericht: Tobias Lawal darf Genk verlassen >>>

ÖFB-Legionär schließt sich Roter Stern Belgrad an >>>

Nach Mega-Transfer-Ankündigung: Atletico lässt Real abblitzen >>>