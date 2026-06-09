Transfer-Update: Salzburg schlägt zweimal am Transfermarkt zu
Red Bull Salzburg sackt gleich zwei Transfers ein - außerdem vermelden zwei Teams aus der ADMIRAL 2. Liga Neuverpflichtungen.
Am heutigen Dienstag ist einiges los gewesen am Transfermarkt in Österreich - vor allem mit Red Bull Salzburg als Protagonist.
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